Про зрив плану відкриття автомобільного сполучення по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу", - написав Віталій Кличко на своїй сторінці у соцмережі.

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"Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", - пише мер столиці.

"У нас немає часу слухати чергові обіцянки чи скарги і нарікання на якісь проблеми. Тому, переконаний, потрібно міняти менеджера проекту. І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, – Олександра Густєлєва", - підсумував мер.