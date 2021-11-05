О срыве плана открытия автомобильного сообщения по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско - Воскресенского мостового перехода", – написал Виталий Кличко на своей странице в соцсети.

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"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года "поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", – пишет мэр столицы.

"У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и сетования на какие-то проблемы. Поэтому, убежден, нужно менять менеджера проекта. И я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автодвижение в конце этого года, – Александра Густелева", – подытожил мэр.