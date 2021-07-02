Дівчина заплатила за парковку в одеському аеропорту 26 тис. гривень. Автомобіль там простояв 16 днів.

У соціальних мережах опубліковано відео дівчини, яка поділилася сумним досвідом парковки в Одеському аеропорту. Швидше за все, вона приїхала на літак на своїй машині з іншого міста і переплутала парковки.

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Дівчина вирішила залишити машину на парковці на 16 днів, поки буде відпочивати за кордоном, але не змогла зрозуміти, де яка парковка і в підсумку залишила машину там, де доба коштує 1440 гривень. У той час як на парковці навпроти тиждень коштує 600 гривень. За її словами, це був вихідний день, на довідковій лінії аеропорту ніхто не відповідав, а персонал розводив руками, тому вона і заплуталася.