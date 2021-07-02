Девушка заплатила за парковку в одесском аэропорту 26 тыс. гривен. Автомобиль там простоял 16 дней.

В социальных сетях опубликовано видео девушки, которая поделилась печальным опытом парковки в Одесском аэропорту. По всей видимости, она приехала на самолет на своей машине из другого города и перепутала парковки.

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Девушка решила оставить машину на парковке на 16 дней, пока будет отдыхать за границей, но не смогла понять, где какая парковка и в итоге оставила машину там, где сутки стоят 1440 гривен. В то время как на парковке напротив неделя стоит 600 гривен. По ее словам, это был выходной день, на справочной линии аэропорта никто не отвечал, а персонал разводил руками, поэтому она и запуталась.