27 липня у центрі Києва буде обмежено рух усіх видів транспорту в зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі.
З 06:00 буде перекрито рух:
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- - на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- - на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- - на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
- - на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- - на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
- - на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- - на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 буде перекрито рух:
- - на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- - на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
- - на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе);
Рекомендовані маршрути об׳їзду дивіться на картах.