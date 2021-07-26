27 липня у центрі Києва буде обмежено рух усіх видів транспорту в зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі.

З 06:00 буде перекрито рух:

Читайте також: На українських дорогах встановили ще 11 камер автофіксації

- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

- на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 буде перекрито рух:

- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

- на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе);

Рекомендовані маршрути об׳їзду дивіться на картах.