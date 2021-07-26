27 июля в центре Киева будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий касательно празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси.
С 6:00 будет перекрыто движение:
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- – на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- – на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
- – на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда)
- – на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
- – на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
- – на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- – на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- – на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
- – на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)
- – на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе)
Рекомендуемые маршруты объезда смотрите на картах.