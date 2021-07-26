27 июля в центре Киева будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий касательно празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси.

С 6:00 будет перекрыто движение:

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– на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

– на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)

– на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда)

– на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

– на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

– на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

– на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

– на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)

– на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)

– на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе)

Рекомендуемые маршруты объезда смотрите на картах.