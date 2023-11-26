У понеділок, 27 листопада, в пікові ранкові години столична влада обмежить в’їзд до Києва великогабаритного транспорту.

Таке рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прогнозований снігопад. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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«Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста», - сказано в офіційному повідомленні КМДА. «Власників підприємств, що здійснюють організовані пасажирські перевезення на території області, за можливості, просимо обмежити поїздки в цей час».

Водіям нагадали, що у снігопади краще утриматись від поїздок. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.