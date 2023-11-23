Столична влада встановила новий вид перешкоди, "берлінську подушку", у Дніпровському районі Києва.

КП "ЦОДР" встановила перший пристрій заспокоєння руху "берлінська подушка" на вулиці Бажова.

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Цей пристрій являє собою штучну нерівність, яка призначена для зниження швидкості легкових автомобілів. Спецтехніка та автобуси з ширшою колісною базою пропускають цю нерівність між колесами, а учасники руху на двоколісному транспорті можуть об'їхати перешкоду.

Питання встановлення "берлінських подушок" на інших вулицях Києва буде вирішено після завершення експериментального періоду експлуатації. Якщо експеримент буде успішним, такі пристрої київська влада обіцяє облаштувати й на інших вулицях міста.