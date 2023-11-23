Столичные власти установили новый вид препятствия, "берлинскую подушку", в Днепровском районе Киева.

КП "ЦОДР" установила первое устройство успокоения движения "берлинская подушка" на улице Бажова.

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Это устройство представляет собой искусственную неровность, которая предназначена для снижения скорости легковых автомобилей. Спецтехника и автобусы с более широкой колесной базой пропускают эту неровность между колесами, а участники движения на двухколесном транспорте могут объехать препятствие.

Вопрос установки "берлинских подушек" на других улицах Киева будет решен после завершения экспериментального периода эксплуатации. Если эксперимент будет успешным, такие устройства киевские власти обещают обустроить и на других улицах города.