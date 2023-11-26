В понедельник, 27 ноября, в пиковые утренние часы столичные власти ограничат въезд в Киев крупногабаритного транспорта.

Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за прогнозируемого снегопада. Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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"Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в частности на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город", - сказано в официальном сообщении КГГА. "Владельцев предприятий, осуществляющих организованные пассажирские перевозки на территории области, по возможности, просим ограничить поездки в это время".

Водителям напомнили, что в снегопады лучше воздержаться от поездок. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.