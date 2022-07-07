Збережений Nissan Skyline GT-R R33 з пробігом у півтори тисячі кілометрів відправляється на аукціон.

Nissan Skyline GT-R — це автомобільна ікона майже в усіх його поколіннях. І чим він старший, тим вища його ціна. Саме тому нам так цікаво побачити, за скільки можуть купити цей R33 Skyline GT-R 1995 року випуску. Він виконаний у кольорі Midnight Purple і має лише 1 590 км на одометрі.

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2,6-літровий рядний шестициліндровий двигун із подвійним турбонаддувом під капотом мав заводську потужність у 276 к.с., але ми знаємо, що подібні екземпляри, як правило, показують вищі цифри на динамометрі. Ця потужність пробивається через п’ятиступінчасту механічну коробку передач і спеціальну систему повного приводу.

У порівнянні з R32, який з’явився раніше, R33 GT-R запропонував більше простору та виявився ідеальним попередником R34. В аукціонному списку справедливо зазначено, що такі ігри, як Gran Turismo, популяризували Skyline.

Цей автомобіль особливий ще й тому, що він дуже добре зберігся. На відміну від знахідки в сараї, який потрібно реставрувати, цей автомобіль знаходиться в стані нового. Один короткий погляд на ринок R32, R33 і R34 GT-R покаже вам, що більшість екземплярів було модифіковано, що знижує їхню цінність.

Нарешті, Midnight Purple є, мабуть, найбажанішим кольором, який можна знайти на автомобілі такого стану. Його широко поважають як один із двох кольорів фарби, поряд із Millennium Jade, які особливо шукають покупці Skyline GT-R. Також легко зрозуміти, чому. На фотографіях нижче чітко видно дуже різні відтінки залежно від того, як світло взаємодіє з фарбою.

Прайс на звичайні Nissan Skyline GT-R стартує від 50 000 доларів США. А вартість екземпляру у стані нового може легко дійти і до шестизначної цифри. Аукціон Sotheby's Monterey, відбудеться 18-20 серпня.