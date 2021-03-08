Спеціалісти NISMO провели повну реставрацію спорткара, що свого часу коштував у п'ятнадцять разів дешевше.

Nissan припинив виробництво другого покоління Skyline GT-R в 1973 році через нафтову кризу, але оживив спортивне купе в серпні 1989 року. До листопада 1994 року було випущено менше 44 тисяч примірників R32, тому через 25 років, в наш час, Skyline GT-R цього покоління вважається колекційною моделлю, вартою реставрації.

Дивіться також: Знаковий, надзвичайно рідкісний Porsche 911 RSR Пабло Ескобара виставлено на продаж

Знайти оригінальну “Годзілу” в оголошеннях про продаж автомобілів – все одно, що знайти голку в копиці сіна. Зараз ці машини слід шукати на аукціонах та майданчиках, що спеціалізуються на раритетах і янгтаймерах. Принаймні один із них нещодавно повернувся до свого первозданного стану, завдяки старанням спеціалістів NISMO.

Повна реставрація коштувала 45 мільйонів ієн – це 420 500 доларів або 11 681 170 гривень. Цікаво, що у 1989-94 роках новий автомобіль коштував 31–35 тисяч доларів, за данними Automobilemag. Сьогодні ж вживаний GT-R R32 коштує 20–90 тисяч доларів, залежно від стану, технічних особливостей та рідкості комплектації. А за 113 540 доларів у США можна придбати новенький Nissan GT-R R35 2021 року.

Фото: Nissan Skyline GT-R R32 / NISMO

Реставрація починається з повного розбирання автомобіля до найменших гайок і болтів. Далі панелі кузова та підлога, досконало відремонтовані, погрунтовані та пофарбовані до на заводі Оморі в Цурумі. Капітальний ремонт 2,6-літрового твін-турбомотора RB26DETT з віддачею у 276 кінських сил, коробки передач та деталей трансмісії – ще одна особливість. Також слід згадати нові гумові, підвісні компоненти, паливні та гальмівні магістралі, а також електричні та електронні компоненти. Оновлення інтер’єру та випробування на треку – завершальний етап кожної реставрації.