Специалисты NISMO провели полную реставрацию спорткара, который в свое время стоил в пятнадцать раз дешевле.

Nissan прекратил производство второго поколения Skyline GT-R в 1973 году из-за нефтяного кризиса, но оживил спортивное купе в августе 1989 года. К ноябрю 1994 года было выпущено менее 44 тысяч экземпляров R32, поэтому через 25 лет, в наше время, Skyline GT-R этого поколения считается коллекционной моделью, стоящей реставрации.

Смотрите также: Знаковый, чрезвычайно редкий Porsche 911 RSR Пабло Эскобара выставлен на продажу

Найти оригинальную "Годзилу" в объявлениях о продаже автомобилей – все равно, что найти иголку в стоге сена. Сейчас эти машины следует искать на аукционах и площадках, специализирующихся на раритетах и янгтаймерах. По крайней мере один из них недавно вернулся в свое первозданное состояние, благодаря стараниям специалистов NISMO.

Полная реставрация стоила 45 миллионов иен – это 420 500 долларов или 11 681 170 гривен. Интересно, что в 1989-94 годах новый автомобиль стоил 31-35 тысяч долларов, по данным Automobilemag. Сегодня же применяемый GT-R R32 стоит 20-90 тысяч долларов, в зависимости от состояния, технических особенностей и редкости комплектации. А за 113 540 долларов в США можно приобрести новенький Nissan GT-R R35 2021 года.

Фото: Nissan Skyline GT-R R32 / NISMO

Реставрация начинается с полной разборки автомобиля до самых маленьких гаек и болтов. Далее панели кузова и полы, идеально отремонтированы, погрунтованы и окрашены на заводе Омори в Цуруми. Капитальный ремонт 2,6-литрового твин-турбомотора RB26DETT с отдачей в 276 лошадиных сил, коробки передач и детали трансмиссии – еще одна особенность. Также следует упомянуть новые резиновые, подвесные компоненты, топливные и тормозные магистрали, а также электрические и электронные компоненты. Обновление интерьера и испытания на треке – завершающий этап каждой реставрации.