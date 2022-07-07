Сохраненный Nissan Skyline GT-R R33 с пробегом в полторы тысячи километров отправляется на аукцион.

Nissan Skyline GT-R – это автомобильная икона почти во всех его поколениях. И чем он старше там выше его цена. Поэтому нам так интересно увидеть, за сколько могут купить этот R33 Skyline GT-R 1995 года выпуска. Он выполнен в цвете Midnight Purple и имеет всего 1590 км на одометре.

Читайте также: R32 Nissan Skyline GT-R получил вторую жизнь за 420 тысяч долларов: видео

2,6-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом под капотом имел заводскую мощность в 276 л.с. , но мы знаем, что подобные экземпляры, как правило, показывают более высокие цифры на динамометре. Эта мощность пробивается через пятиступенчатую механическую коробку передач и специальную систему полного привода.

По сравнению с ранее появившимся R32 R33 GT-R предложил больше пространства и оказался идеальным предшественником R34. В аукционном списке справедливо отмечено, что такие игры, как Gran Turismo, популяризировали Skyline.

Этот автомобиль особенный еще и потому, что очень хорошо сохранился. В отличие от находки в сарае, который нужно отреставрировать, этот автомобиль находится в состоянии нового. Один короткий взгляд на рынок R32, R33 и R34 GT-R покажет вам, что большинство экземпляров было модифицировано, что снижает их ценность.

Наконец, Midnight Purple является, пожалуй, самым желанным цветом, который можно найти на автомобиле такого состояния. Его широко уважают как один из двух цветов краски, наряду с Millennium Jade, которые особенно ищут покупатели Skyline GT-R. Также легко понять почему. На фотографиях ниже отчетливо видны очень разные оттенки в зависимости от того, как свет взаимодействует с краской.