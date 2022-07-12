Класичний Volkswagen Golf у спец версії G60 Limited коштує дорожче за нову BMW M.

У Великій Британії 33-річний Volkswagen Golf II з пробігом трохи більш як 100 тисяч кілометрів продають за 80 тисяч фунтів стерлінгів (95 тисяч доларів). Для порівняння, новий BMW M3 Competition у Сполученому Королівстві можна придбати за 78 тисяч фунтів стерлінгів.

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Секрет класичного “Гольфа” простий: йдеться про спецверсію G60 Limited. Наприкінці 1980-х автоспортивний підрозділ Volkswagen випустив лише 71 такий хот-хетч. Основою послужив багато оснащений п’ятидверний Golf Syncro з муфтою підключення задньої осі, а під капотом встановили 16-клапанний двигун 1.8 з турбонаддувом. З чотирициліндрового двигуна вдалося зняти 210 к.с. і 252 Нм крутного моменту. Тяга передається через 5-ступеневу механіку. Хот-хетч розмінює перші 100 км/год за 6,8 секунди та розганяється до 225 км/год.

За оцінкою VW Motorsport, на момент дебюту спецверсія G60 Limited була найшвидшим дорожнім автомобілем марки, доступним для приватних клієнтів. Виставлений на продаж сіро-графітовий хетчбек – автомобіль під номером 16. Він має гідропідсилювач керма, центральний замок, підігрів передніх крісел, шкіряний салон, бортовий комп’ютер та ABS.

За тридцять з лишком років автомобіль пережив “повне оновлення відповідно до дуже високих стандартів”, було замінено вихлоп, а штатні диски поступилися місцем виробам від BBS.