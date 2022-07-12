Классический Volkswagen Golf в спецверсии G60 Limited стоит дороже новой BMW M.

В Великобритании 33-летний Volkswagen Golf II с пробегом чуть более 100 тысяч километров продают за 80 тысяч фунтов стерлингов (95 тысяч долларов). Для сравнения новый BMW M3 Competition в Соединенном Королевстве можно приобрести за 78 тысяч фунтов стерлингов.

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Секрет классического "Гольфа" прост: речь идет о спецверсии G60 Limited. В конце 1980-х автоспортивное подразделение Volkswagen выпустило только 71 такой хот-хэтч. Основой послужил много оснащенный пятидверный Golf Syncro с муфтой подключения задней оси, а под капотом установили 16-клапанный двигатель 1.8 с турбонаддувом. С четырехцилиндрового двигателя удалось снять 210 л.с. и 252 Нм крутящего момента. Тяга передается через 5-ступенчатую механику. Хот-хэтч разменивает первые 100 км/ч за 6,8 секунды и разгоняется до 225 км/ч.

По оценке VW Motorsport, к моменту дебюта спецверсия G60 Limited была самым быстрым дорожным автомобилем марки, доступным для частных клиентов. Выставлен на продажу серо-графитовый хэтчбек – автомобиль под номером 16. Он имеет гидроусилитель руля, центральный замок, подогрев передних кресел, кожаный салон, бортовой компьютер и ABS.

За тридцать с лишним лет автомобиль пережил "полное обновление в соответствии с очень высокими стандартами", был заменен выхлоп, а штатные диски уступили место изделиям от BBS.