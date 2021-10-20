Бензин марки А95 у багатьох мережах АЗС вже коштує по 32 гривні за літр і продовжує дорожчати. Експерти розповіли яких цін чекати у найближчі тижні.

За минулий тиждень середні ціни за літр бензину і дизпалива підвищилися майже на гривню. Причини очевидні: зростання цін на нафту в світі, адже Україна імпортує близько 80% нафтопродуктів. Питання, яке хвилює всіх: коли зупиняться ціни?

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Аналіз ситуації на ринку палива та прогнози про те, що буде з цінами на пальне до кінця жовтня дали експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, директор Науково-технічного центру" Психея "Сергій Сапегін і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Драйвером зростання цін в Україні традиційно стало Мінекономіки: 12 жовтень їм оприлюднені нові граничні рекомендовані ціни на бензин і дизпаливо. Вартість "звичайного" бензину для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 32,57 грн / л (+1,07 грн), "звичайного" дизпалива - 31,35 грн / л (+1,12 грн).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДТ уряд ввів в травні цього року на час карантину, щоб не допустити зростання цін. Вартість преміум-палива і автогазу не регулюється.

Аналіз ситуації на ринку

Сергій Сапегін каже, що, на відміну від попередніх років, зростання цін на енергоносії має глобальний характер. Дорожчає все: нафта, природний газ, вугілля. Ціни на нафту злетіли до максимального рівня за останні три роки - майже 86 дол. за барель найпопулярнішої марки Brent (+ 3%). "Це створює акумулюючий ефект: споживач не має можливості змінити енергоносій на більш дешевий. Створюється психологічний дискомфорт, ризики, які споживач намагається нівелювати за рахунок ажіотажного попиту, що додатково підвищує ціни. Дефіциту пального немає, але ми бачимо зростання цін в опті, причому воно випереджає роздріб", - роз'яснив Сергій Сапегін.

Сергій Куюн зазначив що додатковим фактором для зростання середніх цін стало те, що 13 жовтня найбільша мережа країна "Приват" (1 540 АЗС) підняла ціни на бензин і дизпаливо більше ніж на 1 грн / л. "У порівнянні з попередніми рекомендованими цінами, нові ціни виявилися вищими більш ніж на гривню за літр, тобто маємо зростання майже на 3,5% за декаду, це вельми помітне здорожчання", - констатував Сергій Куюн.

Зростання цін продовжиться.

Сергій Куюн повідомив, що 18 жовтня відзначено різке підвищення ціни на оптові партії нафтопродуктів як вагонними партіями, так і автомобільними. В середньому ціни зросли на 650 грн / т і 42 коп. / л відповідно. Зростання цін спровоковане підвищенням європейських котирувань, які за три дні підскочили на 24 дол. / т, до 746 дол. / т.

Експерт додав, що до кінця тижня очікується публікація нових рекомендованих цін від Мінекономіки, які виявляться вище діючих, а значить, дадуть імпульс для нового подорожчання палива.

"Прогноз невтішний, паливо буде дорожчати і далі, - підтверджує і Сергій Сапегін. - Якщо говорити про темпи подорожчання, то вони на цьому тижні знизяться більш ніж удвічі, не більше ніж на 1-1,5% (на 30-45 коп. / л) ".

Артем Куюн говорить, що чергове зростання оптових цін на газ створює потенціал для підвищення цін в роздробі ще на 50 коп. / л. "Маржа при продажу газу зараз близька до нуля, але не факт, що на тижні ціни можуть підвищитися: конкуренція висока, а продажі восени знижуються, - аналізує експерт. - Тому найімовірніше, що коригування в окремих мережах будуть, але невеликі. До кінця місяця можливо більш помітне подорожчання. Очікувань падіння цін немає".