Бензин марки А95 во многих сетях АЗС уже стоит по 32 гривны за литр и продолжает дорожать. Эксперты рассказали, каких цен ждать в ближайшие недели.

За прошедшую неделю средние цены за литр бензина и дизтоплива повысились почти на гривну. Причины очевидны: рост цен на нефть в мире, ведь Украина импортирует около 80% нефтепродуктов. Вопрос, который волнует всех: когда остановятся цены?

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Анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что будет с ценами на топливо до конца октября, дали эксперты: директор Консалтинговой группы" А-95 "Сергей Куюн, директор Научно-технического центра" Психея "Сергей Сапегин и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Драйвером роста цен в Украине традиционно стало Минэкономики: 12 октября им обнародованы новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Стоимость "обычного" бензина для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,57 грн/л (+1,07 грн), "обычного" дизтоплива - 31,35 грн/л (+1,12 грн).

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Анализ ситуации на рынке

Сергей Сапегин говорит, что, в отличие от предыдущих лет, рост цен на энергоносители имеет глобальный характер. Дорожает все: нефть, природный газ, уголь. Цены на нефть взлетели до максимального уровня за последние три года – почти 86 долл. за баррель самой популярной марки Brent (+3%). "Это создает аккумулирующий эффект: потребитель не имеет возможности сменить энергоноситель на более дешевый. Создается психологический дискомфорт, риски, которые потребитель пытается нивелировать за счет ажиотажного спроса, что дополнительно повышает цены. Дефицита горючего нет, но мы видим рост цен в опте, причем он опережает розницу", – разъяснил Сергей Сапегин.

Сергей Куюн отметил, что дополнительным фактором для роста средних цен стало то, что 13 октября крупнейшая сеть страны "Приват" (1 540 АЗС) подняла цены на бензин и дизтопливо более чем на 1 грн/л. "По сравнению с предыдущими рекомендованными ценами, новые цены оказались выше более чем на гривну за литр, то есть имеем рост почти на 3,5% за декаду, это весьма заметное подорожание", – констатировал Сергей Куюн.

Рост цен продолжится.

Сергей Куюн сообщил, что 18 октября отмечено резкое повышение цены на оптовые партии нефтепродуктов как вагонными партиями, так и автомобильными. В среднем цены выросли на 650 грн / т и 42 коп./л соответственно. Рост цен спровоцирован повышением европейских котировок, которые за три дня подскочили на 24 долл./т, до 746 долл./т.

Эксперт добавил, что к концу недели ожидается публикация новых рекомендованных цен от Минэкономики, которые окажутся выше действующих, а значит, дадут импульс для нового подорожания топлива.

"Прогноз неутешительный, топливо будет дорожать и дальше, – подтверждает и Сергей Сапегин. – Если говорить о темпах подорожания, то они на этой неделе снизятся более чем вдвое, не более чем на 1-1,5% (на 30-45 коп./л)".

Артем Куюн говорит, что очередной рост оптовых цен на газ создает потенциал для повышения цен в рознице еще на 50 коп./л. "Маржа при продаже газа сейчас близка к нулю, но не факт, что на неделе цены могут повыситься: конкуренция высокая, а продажи осенью снижаются, – анализирует эксперт. – Поэтому вероятнее всего, что корректировки в отдельных сетях будут, но небольшие. К концу месяца возможно более заметное подорожание. Ожиданий падения цен нет".