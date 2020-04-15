Можна роздивлятись усе довкола, неначе сидячи на даху машини.

Маєте 35 хвилин вільного часу – вирушайте у віртуальний офф-роуд тур.

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Комусь у Nitto Tire спала на думку чудова ідея: встановити на дах Toyota 4Runner камеру, що знімає кругове 360-градусне відео та вирушити у невеличкий трофі-трейл або прогулянку на джипі в горах. Якщо дозволить швидкість інтернет-з’єднання, відео можна переглядати у високій якості 4K.

На каналі Nitto Tire U.S.A. можна знайти ще кілька подібних роликів, знятих у різних куточках США та об’єднаних заголовком Trail Grappler Experiences.

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