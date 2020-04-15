Можно рассматривать все вокруг, словно сидя на крыше машины.

У вас есть 35 минут свободного времени – отправляйтесь в виртуальный офф-роуд тур.

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Кому-то в Nitto Tire пришла в голову замечательная идея: установить на крышу Toyota 4Runner камеру, которая снимает круговое 360-градусное видео, и отправиться в небольшой трофи-трейл или прогулку на джипе в горах. Если позволит скорость интернет-соединения, видео можно просматривать в высоком качестве 4K.

На канале Nitto Tire U.S.A. можно найти еще несколько подобных роликов, снятых в разных уголках США и объединенных заголовком Trail Grappler Experiences.

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