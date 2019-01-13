Сучасні авто рідко служать одному власнику більше десяти років. Найчастіше авто міняють як тільки виходить нова модель, але то в розвинених країнах. Для багатьох українських автовласників набагато актуальніші інші причини.

Деякі автовласники вперто терплять неполадки в роботі свого залізного коня, хоча зношена техніка красномовно говорить їм: «Позбудься мене як можна швидше!» Господарі автомобілів витрачають величезні суми грошей на часті ремонти, намагаючись відновити працездатність агрегатів, але це має лише тимчасовий ефект, і через певний пробіг проблеми знову з’являються. Є кілька головних ознак, які свідчать про те, що улюблений автомобіль слід готувати до термінової продажі.

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Однією з найбільш складних і дорогих робіт по відновленню автомобіля є ремонт силового агрегату. Крім великих трудовитрат, власник автомобіля влітає в копієчку, намагаючись відремонтувати зношений двигун. Дана робота дуже делікатна і вимагає від майстра високого професіоналізму. Явною ознакою того, що власнику авто загрожує капремонт двигуна, є підвищена витрата масла. Якщо кожні 1000 кілометрів пробігу треба доливати від 0,5 до 1 літра олії, то капремонт не за горами. Поява синього вихлопу і чорного глянцевого нагару на свічках, плаваючі обороти, велика витрата палива і зниження потужності двигуна також є тривожними симптомами.

Ремонт автоматичної трансмісії також дуже дорога процедура, тому, якщо ви стали помічати сліди масла під коробкою передач, сторонні шуми в роботі агрегату, а передачі стали перемикатися гірше, то пора подумати про продаж машини.

Дуже неприємним «сюрпризом» є поява на кузові машини корозії. Від цієї проблеми позбутися дуже складно, в більшості випадків корозія з’являється повторно навіть після ретельної обробки і перефарбовування. Особливо часто іржа з’являється в місцях з поганою вентиляцією, де скупчуються бруд і волога.

Хороший господар завжди уважно прислухається до роботи свого автомобіля і систематично проводить ревізію стану кузова. Набагато легше проблему усунути на початковому етапі, ніж нести великі фінансові витрати на капітальний ремонт. Якщо ж ви упустили момент і проблема вимагає великих капіталовкладень, то є сенс задуматися про продаж автомобіля.

