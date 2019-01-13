Современные авто редко служат одному владельцу более десяти лет. Чаще всего авто меняют как только выходит новая модель, но это в развитых странах. Для многих украинских автовладельцев гораздо актуальнее другие причины.

Некоторые автовладельцы упорно терпят неполадки в работе своего железного коня, хотя изношенная техника красноречиво говорит им: “Избавься от меня как можно скорее!” Хозяева автомобилей тратят огромные суммы денег на частые ремонты, пытаясь восстановить работоспособность агрегатов, но это имеет только временный эффект, и через определенный пробег проблемы снова появляются. Есть несколько основных признаков, которые свидетельствуют о том, что любимый автомобиль следует готовить к срочной продаже.

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Одной из наиболее сложных и дорогих работ по восстановлению автомобиля является ремонт силового агрегата. Кроме больших трудозатрат, владелец автомобиля влетает в копеечку, пытаясь отремонтировать изношенный двигатель. Данная работа очень деликатная и требует от мастера высокого профессионализма. Явным признаком того, что владельцу авто грозит капремонт двигателя, является повышенный расход масла. Если каждые 1000 км пробега надо доливать от 0,5 до 1 литра масла, то капремонт не за горами. Появление синего выхлопа и черного глянцевого нагара на свечах, плавающие обороты, большой расход топлива и снижение мощности двигателя также являются тревожными симптомами.

Ремонт автоматической трансмиссии также очень дорогостоящая процедура, поэтому, если вы стали замечать следы масла под коробкой передач, посторонние шумы в работе агрегата, а передачи стали переключаться хуже, то пора подумать о продаже машины.

Очень неприятным “сюрпризом” является появление на кузове машины коррозии. От этой проблемы избавиться очень сложно, в большинстве случаев коррозия появляется повторно даже после тщательной обработки и перекраски. Особенно часто ржавчина появляется в местах с плохой вентиляцией, где скапливаются грязь и влага.

Хороший хозяин всегда внимательно прислушивается к работе своего автомобиля и систематически проводит ревизию состояния кузова. Гораздо легче проблему устранить на начальном этапе, чем нести большие финансовые затраты на капитальный ремонт. Если вы упустили момент и проблема требует больших капиталовложений, то есть смысл задуматься о продаже автомобиля.