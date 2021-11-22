Прототип, побудований чотири десятиліття тому в єдиному екземплярі, пройшов реставрацію та готовий до великих справ.

Aston Martin Bulldog – рідкісна річ. Настільки, що про нього могли не чути навіть поціновувачі екзотичних авто. Тим часом ходовий концепт, випущений далекого 1979 року, відрізняє як помітна зовнішність, а й незвичайні технічні характеристики. Оснащений 5,3-літровим V8 з парочкою нагнітачів, він здатний розігнатися до 309 км/год. Наприкінці сімдесятих цього було достатньо для звання найшвидшого “цивільного” автомобіля у світі.

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На жаль, початковому плану з випуску півтора десятків “Бульдогів” не судилося втілитись у життя: проект інженера Вільяма Таунса і дизайнера Майка Лоасбі (останній пізніше приклав руку до відомого DeLorean DMC-12, так що певна зовнішня схожість не випадково) завмер. Аж до кінця нульових ексклюзивний Aston регулярно виринав на різних фестивалях на кшталт “Гудвуду”, проте потім на якийсь час зник з радарів.

Повернення машини в публічне поле трапилося буквально днями: “Бульдога” у компанії інших нетривіальних спорткарів (Bizzarini 5000 GT Strada та Bentley Continental GT у стайлінгу Zagato) помітили на одній із вулиць британської столиці. Нинішній власник прототипу - Філіп Сарофім - ґрунтовно вклався в реставрацію автомобіля і розраховує що тепер клиноподібний Aston помчить краще ніж новий. Мета – подолати позначку 200 миль/год (322 км/год). Запасаємось попкорном?