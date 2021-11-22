Прототип, построенный четыре десятилетия назад в единственном экземпляре, прошел реставрацию и готов к большим делам.

Aston Martin Bulldog – редкая вещь. Настолько, что о нем могли не слышать даже ценители экзотических авто. Между тем ходовой концепт, выпущенный в далеком 1979 году, отличает не только заметную внешность, но и необычные технические характеристики. Оснащенный 5,3-литровым V8 с парочкой нагнетателей, он способен разогнаться до 309 км/ч. В конце семидесятых этого было достаточно для звания самого быстрого "гражданского" автомобиля в мире.

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К сожалению, первоначальному плану по выпуску полутора десятков "Бульдогов" не суждено было воплотиться в жизнь: проект инженера Уильяма Таунса и дизайнера Майка Лоасби (последний позже приложил руку к известному DeLorean DMC-12, так что определенное внешнее сходство не случайно) замер. Вплоть до конца нулевых эксклюзивный Aston регулярно выныривал на разных фестивалях вроде "Гудвуда", однако потом на время исчез с радаров.

Возвращение машины в публичное поле произошло буквально на днях: "Бульдога" в компании других нетривиальных спорткаров (Bizzarini 5000 GT Strada и Bentley Continental GT в стайлинге Zagato) заметили на одной из улиц британской столицы. Нынешний владелец прототипа – Филипп Сарофим – основательно уложился в реставрацию автомобиля и рассчитывает что теперь клиноподобный Aston помчится лучше нового. Цель – преодолеть отметку 200 миль/час (322 км/ч). Запасаемся попкорном?