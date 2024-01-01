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41% імпорту "свіжих" авто зайняли електромобілі

В імпорті вживаних авто віком до 5 років переважають електромобілі.
40% імпорту авто до 5 роів це електромобілі - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo23 вересня, 11:10
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У минулому місяці українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто– 37%;
  • Дизельні – 11%;
  • Гібридні – 8%;
  • Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • Tesla Model Y - 588 од.;
  • Tesla Model 3 - 434 од.;
  • Hyundai Kona - 305 од.;
  • Nissan Rogue - 272 од.;
  • Mazda CX5 - 238 од.;
  • KIA Niro - 238 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 214 од.;
  • Nissan Leaf - 190 од.;
  • Volkswagen Golf - 169 од.;
  • Chevrolet Bolt - 156 од.
#Автоподія #Новини