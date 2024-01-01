41% імпорту "свіжих" авто зайняли електромобілі

У минулому місяці українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%.

Далі йдуть:

Бензинові авто– 37%;

Дизельні – 11%;

Гібридні – 8%;

Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: