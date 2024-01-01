41% імпорту "свіжих" авто зайняли електромобілі

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model Y
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У минулому місяці українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Нагадаємо, що впродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто– 37%;
- Дизельні – 11%;
- Гібридні – 8%;
- Авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 588 од.;
- Tesla Model 3 - 434 од.;
- Hyundai Kona - 305 од.;
- Nissan Rogue - 272 од.;
- Mazda CX5 - 238 од.;
- KIA Niro - 238 од.;
- Volkswagen Tiguan - 214 од.;
- Nissan Leaf - 190 од.;
- Volkswagen Golf - 169 од.;
- Chevrolet Bolt - 156 од.