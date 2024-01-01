41% импорта "свежих" авто заняли электромобили

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model Y
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В прошлом месяце украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что в течение августа свою первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 41%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто– 37%;
- Дизельные – 11%;
- Гибридные – 8%;
- Авто с ГБО – 3%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 588 ед.;
- Tesla Model 3 - 434 ед.;
- Hyundai Kona - 305 ед.;
- Nissan Rogue - 272 ед.;
- Mazda CX5 - 238 ед.;
- KIA Niro - 238 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 214 ед.;
- Nissan Leaf - 190 ед.;
- Volkswagen Golf - 169 ед.;
- Chevrolet Bolt - 156 ед.