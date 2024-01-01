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41% импорта "свежих" авто заняли электромобили

В импорте подержанных авто в возрасте до 5 лет преобладают электромобили.
40% импорта авто до 5 лет это электромобили - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo23 сентября, 11:10
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В прошлом месяце украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение августа свою первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 41%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто– 37%;
  • Дизельные – 11%;
  • Гибридные – 8%;
  • Авто с ГБО – 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  • Tesla Model Y - 588 ед.;
  • Tesla Model 3 - 434 ед.;
  • Hyundai Kona - 305 ед.;
  • Nissan Rogue - 272 ед.;
  • Mazda CX5 - 238 ед.;
  • KIA Niro - 238 ед.;
  • Volkswagen Tiguan - 214 ед.;
  • Nissan Leaf - 190 ед.;
  • Volkswagen Golf - 169 ед.;
  • Chevrolet Bolt - 156 ед.
#Автособытие #Новости