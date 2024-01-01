41% импорта "свежих" авто заняли электромобили

В прошлом месяце украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение августа свою первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 41%.

Далее следуют:

Бензиновые авто– 37%;

Дизельные – 11%;

Гибридные – 8%;

Авто с ГБО – 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: