42% привезених авто зі США мали електропривод

Посилання скопійовано!
Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Які цілі авто можна купити у США за 25 доларів
Найбільша частка з цієї кількості (42%) – електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 7%. Дизельним та авто з ГБО по 5%.
Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому – 6 років.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y - 419 од.;
- Tesla Model 3 - 416 од.;
- Ford Escape - 234 од.;
- Jeep Cherokee - 187 од.;
- Nissan Rogue - 160 од.