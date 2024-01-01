42% привезених авто зі США мали електропривод

Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США повідомляє Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) – електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 7%. Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому – 6 років.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: