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42% привезених авто зі США мали електропривод

Більшість вживаних авто з США – електромобілі. Також багато бензинових моделей, а ось дизелів, гібридів та машин з ГБО небагато.
Більшість привезених машин з США електричні - Auto24
Євген Гудущан
logo11 березня, 17:27
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Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США повідомляє Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) – електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 7%. Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому – 6 років.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model Y - 419 од.;
  2. Tesla Model 3 - 416 од.;
  3. Ford Escape - 234 од.;
  4. Jeep Cherokee - 187 од.;
  5. Nissan Rogue - 160 од.
#Автобізнес #Авто зі США #Електромобіль #Новини