42% привезенных авто из США имели электропривод

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В течение прошлого месяца свою первую регистрацию в Украине прошли почти 3,3 тыс. подержанных легковушек из США сообщает Укравтопром.
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Наибольшая доля из этого количества (42%) – электромобили. Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит – 7%. Дизельным и авто с ГБО по 5%.
Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале – 6 лет.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y - 419 ед.;
- Tesla Model 3 - 416 ед.;
- Ford Escape - 234 ед.;
- Jeep Cherokee - 187 ед.;
- Nissan Rogue - 160 ед.