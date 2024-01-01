42% привезенных авто из США имели электропривод

В течение прошлого месяца свою первую регистрацию в Украине прошли почти 3,3 тыс. подержанных легковушек из США сообщает Укравтопром.

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Наибольшая доля из этого количества (42%) – электромобили. Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит – 7%. Дизельным и авто с ГБО по 5%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале – 6 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: