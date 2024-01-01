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42% привезенных авто из США имели электропривод

Большинство подержанных авто из США - электромобили. Также много бензиновых моделей, а вот дизелей, гибридов и машин с ГБО немного.
Большинство привезенных машин из США электрические - Auto24
Евгений Гудущан
logo11 марта, 17:27
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В течение прошлого месяца свою первую регистрацию в Украине прошли почти 3,3 тыс. подержанных легковушек из США сообщает Укравтопром.

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Наибольшая доля из этого количества (42%) – электромобили. Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит – 7%. Дизельным и авто с ГБО по 5%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале – 6 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model Y - 419 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 416 ед.;
  3. Ford Escape - 234 ед.;
  4. Jeep Cherokee - 187 ед.;
  5. Nissan Rogue - 160 ед.
#Электромобиль #Новости #Aвтобизнес #Автомобили из США