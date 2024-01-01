43% всіх ДТП в Україні оформлюють без поліції

Від початку року 43% страхових випадків (ДТП) за “автоцивілкою” було оформленно з використанням європротоколу – це 10 878 подій. Такі данні наводить МСТБУ.

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Для порівняння, минулого року цей показник складав 36% від загального числа звернень потерпілих до страховиків (8 987 подій). При чому загальна кількість страхових випадків за “автоцивілкою” майже не змінилася – 25 307 шт. за січень-лютий 2025 року, зростання на 1,5%. Тобто водії все частіше обирають самостійне оформлення ДТП за допомогою європротокола.

Європротокол – це спільно складене водіями повідомлення про ДТП, яке оформлюється без виклику поліції.

Європротокол дає можливість водіям уникнути адміністративної відповідальності, адже штраф за порушення ПДР не накладається, не вилучається водійське посвідчення, а матеріали справи не передаються до суду.

Також важливим фактором є вірогідність розшуку одного з учасників аварії за порушення правил військово обліку. Якщо поліція виявляє таких осіб – їх примусово доставляють до ТЦК.

Оформлення європротоколу актуально для незначних ДТП: заділи дзеркало, пошкодили бампер, тощо. Європротокол можна використовувати і в складніших випадках, але лише за умови, що у ДТП залучено тільки два транспортні засоби та немає потерпілих (травмованих осіб).