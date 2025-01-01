Європротокол: коли та як оформити ДТП без поліції

Як інформує Патрульна поліція Київської області для оформлення європротоколу потрібно співпадіння низки факторів, найважливішим з яких є відсутність постраждалих.

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Коли можна оформити ДТП без поліції?

ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.

Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.

Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.

Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то з 01.01.2025 цей ліміт скасовано. Тепер європротокол діє на всю суму покриття.

З 2025 року максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням. Детальніше про умови читайте за посиланням