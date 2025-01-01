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Європротокол: коли та як оформити ДТП без поліції

У більшості випадків оформити ДТП можна самостійно, без виклику поліції. Це заощаджує час не тільки учасників аварії, але й інших учасників руху, оскільки швидке оформлення значно зменшує затори.
Як оформити ДТП без поліції - Auto24
Євген Гудущан
logo14 лютого, 19:10
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Як інформує Патрульна поліція Київської області для оформлення європротоколу потрібно співпадіння низки факторів, найважливішим з яких є відсутність постраждалих.

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Коли можна оформити ДТП без поліції?

  • ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.
  • Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.
  • Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.
  • Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.
  • Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
  • Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то з 01.01.2025 цей ліміт скасовано. Тепер європротокол діє на всю суму покриття.

З 2025 року максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням. Детальніше про умови читайте за посиланням

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