Європротокол: коли та як оформити ДТП без поліції

Як інформує Патрульна поліція Київської області для оформлення європротоколу потрібно співпадіння низки факторів, найважливішим з яких є відсутність постраждалих.
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Коли можна оформити ДТП без поліції?
- ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.
- Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.
- Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.
- Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.
- Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
- Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.
Раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то з 01.01.2025 цей ліміт скасовано. Тепер європротокол діє на всю суму покриття.
З 2025 року максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.
Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням. Детальніше про умови читайте за посиланням