Как изменились условия оформления Европротокола: оформление ДТП без полиции

Как информирует Патрульная полиция Киевской области для оформления европротокола нужно совпадение ряда факторов, важнейшим из которых является отсутствие пострадавших.

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Когда можно оформить ДТП без полиции?

ДТП (столкновение) произошло с участием только двух транспортных средств.

В результате ДТП не был нанесен вред здоровью или жизни людей.

Повреждены или уничтожены исключительно транспортные средства.

Оба транспортных средства застрахованы по договору ОСАГО.

Водители не находятся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Участники ДТП пришли к согласию относительно обстоятельств его совершения.

Ранее обязательным требованием для оформления европротокола была сумма убытков в результате ДТП, которая не превышает 80 000 грн, то с 01.01.2025 этот лимит отменен. Теперь европротокол действует на всю сумму покрытия.

С 2025 года максимальный размер страховой выплаты, в случае ущерба причиненного имуществу в результате ДТП повышен до 250 тыс. грн. А по договорам, заключенным до 2025 года, максимальный размер выплаты составляет 160 тыс. грн.

Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке. Оформить электронный европротокол онлайн можно по ссылке. Подробнее об условиях читайте по ссылке