Кабмин изменил Правила дорожного движения, разрешив оформление "европротокола"

Постановление КМУ № 19 от 10 января 2025 г. позволяет не информировать полицию в случае ДТП с участием двух транспортных средств. Это возможно при условии причинения вреда имуществу исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства и не причинения вреда жизни и здоровью людей.

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Такие водители имеют право без привлечения полиции составить для предоставления страховщику сообщение о дорожно-транспортном происшествии в бумажной или электронной форме. Сообщение о ДТП составляется в соответствии с инструкцией, утвержденной Моторным (транспортным) страховым бюро.

После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений полиции о наступлении ДТП.

Когда можно оформить ДТП без полиции:

ДТП (столкновение) произошло с участием только двух транспортных средств.

В результате ДТП не был причинен вред здоровью или жизни людей.

Повреждены исключительно транспортные средства.

Оба транспортных средства застрахованы по договору ОСАГО.

Водители не находятся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции

Участники ДТП пришли к соглашению об обстоятельствах его совершения.

Если раньше обязательным требованием для оформления европротокола была сумма ущерба в результате ДТП, которое не превышает 80 000 грн, то сейчас этот лимит отменен.

Кроме того, максимальный размер страховой выплаты, в случае ущерба причиненного имуществу в результате ДТП повышен до 250 000 грн. А по договорам, заключенным до 2025 года – 160 000 грн.

Составить европротокол можно с помощью онлайн системы, или же на бумажном бланке.

Цифровой сервис фиксации ДТП проверит корректность данных и укажет ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.