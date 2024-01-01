Кабмін змінив Правила дорожнього руху, дозволивши оформлення "європротоколу"

Постанова КМУ № 19 від 10 січня 2025 р. дозволяє не інформувати поліцію у разі ДТП за участю лише двох транспортних засобів. Це можливо за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження (знищення) транспортного засобу, не заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей.

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Такі водії мають право без залучення Національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі. Повідомлення про ДТП складається відповідно до інструкції, затвердженої Моторним (транспортним) страховим бюро.

Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів поліції про настання ДТП.