43% всех ДТП в Украине оформляют без полиции

С начала года 43% страховых случаев (ДТП) по “автогражданке” было оформлено с использованием европротокола – это 10 878 событий. Такие данные приводит МСТБУ.

Читайте также: Як змінились умови оформлення Європротоколу: оформлення ДТП без поліції

Для сравнения, прошлом году этот показатель составлял 36% от общего числа обращений потерпевших к страховщикам (8 987 событий). При чем общее количество страховых случаев по “автогражданке” почти не изменилось – 25 307 шт. за январь-февраль 2025 года, рост на 1,5%. То есть водители все чаще выбирают самостоятельное оформление ДТП с помощью европротокола.

Европротокол – это совместно составленное водителями сообщение о ДТП, которое оформляется без вызова полиции.

Европротокол дает возможность водителям избежать административной ответственности, ведь штраф за нарушение ПДД не накладывается, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.

Также важным фактором является вероятность розыска одного из участников аварии за нарушение правил военно учета. Если полиция обнаруживает таких лиц – их принудительно доставляют в ТЦК.

Оформление европротокола актуально для незначительных ДТП: задели зеркало, повредили бампер, и тому подобное. Европротокол можно использовать и в более сложных случаях, но только при условии, что в ДТП привлечено только два транспортных средства и нет пострадавших (травмированных лиц).