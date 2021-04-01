В Україні залишається величезна кількість "паперових" посвідчень водія, даних про які немає в електронних реєстрах. Водії не поспішають обмінювати їх на нові, оскільки сучасні права мають скінчений термін придатності, а "паперові" - необмежний термін дії.

Наразі у електронному реєстрі водійських посвідчень не вистачає 4 млн документів, бо часто дані щодо людини взагалі не перенесли з картотеки до реєстру, пояснив в ефірі Громадського радіо керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

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"Також є багато кейсів, коли під час перенесення даних щодо людини зафіксувався статус, що "МВС не довіряє даним документам", тоді потрібно, щоб співробітник сервісного центру перевірив їх. Людині треба податися на верифікацію чи поїхати до сервісного центру. Також буває, що у людини співпадають дані щодо прізвища та ім’я, але не співпадає категорія, серія чи номер документу — це виникає через плутанину при ручному вводі", — пояснює Банік.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації не може виправити дані у реєстрі. "Якщо би будь-хто міг це робити, то це б несло великі ризики. Тому ми й кажемо: звертайтеся до держорганів, щоб ці дані вносили у реєстр і вони з’являлися у "Дії", — каже керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.