Вони використовують додаток "Дія" та возять з собою лише смартфон.

На сьогодні вже 1,5 мільйона українських громадян отримали та використовують електронні посвідчення водія за допомогою мобільного додатку “Дія”. Це приблизно 25% від загальної кількості водійських посвідчень, виданих в Україні з 2013 року та оцифрованих.



Щороку поліція складає тисячі протоколів на водіїв, які просто залишили посвідчення вдома. За наявності електронного посвідчення водій може не хвилюватись, що отримає штраф, забувши права. Йому достатньо пред’явити правоохоронцю додаток на своєму смартфоні, і той за допомогою QR-коду зчитає всю необхідну йому інформацію.

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Задля отримання е-посвідчення водія та інших водійських документів, водію достатньо авторизуватись у додатку Дія і документи підтягнуться автоматично. У деяких випадках йому доведеться пройти верифікацію в кабінеті водія на сайті.



У цілому в Дії налічується 2,7 млн водійських документів українців, в тому числі 1,2 млн техпаспортів.





Нагадаємо, сервіс для водіїв у мобільному додатку запрацював у грудні 2019 року. Він дозволяє мати в своєму смартфоні електронні зразки водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, техпаспорт та автоцивілки. Ці документи мають таку ж юридичну силу, як і звичайні пластикові.



Додаток Дія доступний для мобільних пристроїв, що працюють на базі операційних систем Android та iOS. Завантажити його можна тут.