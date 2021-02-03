Інформація про обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки буде відображатися в посвідченні водія.

Крім того, за допомогою спеціальних кодів в посвідченні будуть прописані обов'язкові конструктивні особливості для керованого транспортного засобу і накладені на водія обмеження:

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- управління тільки в денні години (наприклад, починаючи через годину після сходу сонця і закінчуючи за годину до заходу сонця);

- управління тільки в радіусі __ км від місця проживання власника або тільки в межах міста / регіону;

- керування транспортним засобом без пасажирів;

- тільки для їзди зі швидкістю не більше __ км / год;

- управління дозволено тільки в супроводі власника посвідчення водія не менше еквівалентної категорії;

- без причепа;

- заборона управління на автомагістралях;

- заборона управління під впливом алкоголю;

- тільки керування транспортними засобами, обладнаними алкозамки, відповідно до норми EN 50436.

Про це йдеться в проекті внесення змін до "Положення про порядок відачі Посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засоби, затверджених постановою Кабінету міністрів України № 340".

"Не зрозуміло, хто ці обмеження вводити буде? У законодавстві немає такої норми! Кабмін в черговий раз намагається вийти за рамки своїх повноважень", - коментує запропоновані норми Заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального Форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.