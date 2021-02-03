МВС оприлюднило на власному сайті проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

За простою назвою приховуються зміни до нормативних актів, які можуть змінити долю багатьох автовласників та автолюбителів.

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У Міністерстві запланували внести кардинальні зміни до порядку отримання посвідчення водія, підготовки водіїв та реєстрації транспортних засобів. Одночасно зміни торкаються встановлення ГБО.

Проект акта передбачає можливість укладення договору купівлі-продажу автомобіля (надання послуги з перереєстрації транспортного засобу) в електронному вигляді з використанням сервісу “Електронний кабінет водія” без особистої присутності в такому органі суб’єкта отримання послуги.

Строк між теоретичним і практичним іспитами в територіальному сервісному центрі МВС збільшиться з трьох місяців до двох років.

У посвідченні водія в разі складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач проставлятимуть відповідну відмітку.

Норми, що регулюють відносини в частині подання відповідних документів для підтвердження навичок керування транспортними засобами, будуть виключені.

Постанова передбачає надання можливості особам, що проживають у віддалених населених пунктах, де відсутні територіальні сервісні центри МВС, здійснити обмін національного посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія в мобільних сервісних центрах МВС (спеціально облаштовані транспортні засоби).

Також виключаються нормативні приписи, якими допускаються до експлуатації транспортні засоби, переобладнані для роботи на газових паливах, без державної реєстрації такого переобладнання в уповноважених органах МВС.