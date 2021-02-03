МВД обнародовало на собственном сайте проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

За простым названием скрываются изменения в нормативные акты, которые могут изменить судьбу многих автовладельцев и автолюбителей.

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В Министерстве запланировали внести кардинальные изменения в порядок получения водительского удостоверения, подготовки водителей и регистрации транспортных средств.

Проект акта предусматривает возможность заключения договора купли-продажи автомобиля (оказания услуги по перерегистрации транспортного средства) в электронном виде с использованием сервиса “Электронный кабинет водителя” без личного присутствия в таком органе субъекта получения услуги.

Срок между теоретическим и практическим экзаменами в территориальном сервисном центре МВД увеличится с трех месяцев до двух лет.

В удостоверении водителя в случае сдачи практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач будут проставлять соответствующую отметку.

Нормы, регулирующие отношения в части представления соответствующих документов для подтверждения навыков управления транспортными средствами, будут исключены.

Постановление предусматривает предоставление возможности лицам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют территориальные сервисные центры МВД, осуществить обмен национального водительского удостоверения, получить международное удостоверение водителя в мобильных сервисных центрах МВД (специально оборудованные транспортные средства).