Информация об обязанности водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности будет отображаться в удостоверении водителя.
Кроме того, с помощью специальных кодов в удостоверении будут прописаны обязательные конструктивные особенности для управляемого транспортного средства и наложенные на водителя ограничения:
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– управление только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца);
– управление только в радиусе __ км от места жительства владельца или только в пределах города / региона;
– управление транспортным средством без пассажиров;
– только для езды со скоростью не более __ км/ч;
– управление разрешено только в сопровождении владельца водительского удостоверения не менее эквивалентной категории;
– без прицепа;
– запрет управления на автомагистралях;
– запрет управления под воздействием алкоголя;
– только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками, в соответствии с нормой EN 50436.
Об этом говорится в проекте внесения изменений в “Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины № 340”.
“Не понятно, кто эти ограничения вводить будет? В законодательстве нет такой нормы! Кабмин в очередной раз пытается выйти за рамки своих полномочий”, – комментирует предложенные нормы заместитель главы Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.