Они используют приложение "Дия" и возят с собой только смартфон.

На сегодня уже 1,5 миллиона украинских граждан получили и используют электронные водительские удостоверения с помощью мобильного приложения “Дия”. Это примерно 25% от общего количества водительских удостоверений, выданных в Украине с 2013 года и оцифрованных.

Ежегодно полиция составляет тысячи протоколов на водителей, которые просто оставили удостоверение дома. При наличии электронного удостоверения водитель может не волноваться, что получит штраф, забыв права. Ему достаточно предъявить правоохранителю приложение на своем смартфоне, и тот с помощью QR-кода считает всю необходимую ему информацию.

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Для получения е-удостоверения водителя и других водительских документов, водителю достаточно авторизоваться в приложении “Дия” и документы подтянутся автоматически. В некоторых случаях ему придется пройти верификацию в кабинете водителя на сайте.

В целом в приложении “Дия” насчитывается 2,7 млн. водительских документов украинцев, в том числе 1,2 млн. техпаспортов.

Напомним, сервис для водителей в мобильном приложении заработал в декабре 2019 года. Он позволяет иметь в своем смартфоне электронные образцы водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, техпаспорта и ОСАГО. Эти документы имеют такую же юридическую силу, как и обычные пластиковые.

Приложение “Дия” доступно для мобильных устройств, работающих на базе операционных систем Android и iOS. Скачать его можно здесь.