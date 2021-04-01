В Украине остается огромное количество "бумажных" удостоверений водителя, данных о которых нет в электронных реестрах. Водители не спешат обменивать их на новые, поскольку современные права имеют небольшой срок годности, а "бумажные" - неограниченный срок действия.

Сейчас в реестре водительских удостоверений не хватает 4 млн документов, потому что часто данные относительно человека вообще не перенесли из картотеки в реестр, пояснил в эфире Общественного радио руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

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"Также есть много кейсов, когда во время переноса данных относительно человека зафиксировался статус, что "МВД не доверяет данным документам", тогда нужно, чтобы сотрудник сервисного центра проверил их. Человеку надо податься на верификацию или поехать в сервисный центр. Также бывает, что у человека совпадают данные по фамилии и имени, но не совпадает категория, серия или номер документа — это возникает из-за путаницы при ручном вводе", – объясняет Баник.

По его словам, Министерство цифровой трансформации не может исправить данные в реестре. "Если бы кто-либо мог это делать, то это бы несло большие риски. Поэтому мы и говорим: обращайтесь в госорганы, чтобы эти данные вносили в реестр и они появлялись в "Дии", — говорит руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.