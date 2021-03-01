Porsche 356A відноситься до дуже малочисельної категорії автомобілів, які з часом дорожчають. Причому зростання ціни навіть не залежить від технічного стану авто.

В Австралії продали з молотка раритетний Porsche 356A, який зійшов з конвеєра у 1958 році. І хоча авто було повністю іржавим і мало не надто презентабельний вигляд, його купили за неймовірну суму - 230 тисяч доларів. Про це йдеться в повідомленні на сайті аукціону Shannons.

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Останні 25 років автомобіль провів у гаражі, однак навіть за таких хороших умов зберігання стан автомобіля значно погіршився.

Елітне купе Porsche зараз більше нагадує старий мотлох, однак навіть не дивлячись на це, автомобіль викликав справжній ажіотаж. Автомобіль виставили на торги на аукціоні Shannons і там його захотіли купити більше 60 осіб, двоє із яких підняли ставку, а новий власник віддав за нього "шалені" гроші - 230 тисяч доларів.

Цікаво, що в Австралії новенький Porsche 911 2021 року випуску можна купити за майже таку ж суму, доклавши декілька тисяч доларів. За словами представників аукціону, торги перевершили всі їхні очікування, адже вони очікували виручити за машину приблизно 100 тисяч.

Під капотом у Porsche 356A 1958 року випуску знаходиться двигун потужністю 61 к.с. з 4-ступінчатою механічною коробкою передач. Автомобіль міг розвивати максимальну швидкість в районі 160 км/год.