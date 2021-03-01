Porsche 356A относится к очень малочисленной категории автомобилей, которые со временем дорожают. Причем рост цены даже не зависит от технического состояния авто.

В Австралии продали с молотка раритетный Porsche 356A, сошедший с конвейера в 1958 году. И хотя авто было полностью ржавым и имело не слишком презентабельный вид, его купили за невероятную сумму – 230 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте аукциона Shannons.

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Последние 25 лет автомобиль провел в гараже, однако даже при таких хороших условиях хранения состояние автомобиля значительно ухудшилось.

Элитное купе Porsche сейчас больше напоминает старый хлам, однако даже несмотря на это автомобиль вызвал настоящий ажиотаж. Автомобиль выставили на торги на аукционе Shannons и там его захотели купить более 60 человек, двое из которых подняли ставку, а новый владелец отдал за него безумные деньги – 230 тысяч долларов.

Интересно, что в Австралии новенький Porsche 911 2021 года выпуска можно купить за почти такую же сумму, доложив несколько тысяч долларов. По словам представителей аукциона, торги превзошли все их ожидания, ведь они ожидали выручить за машину примерно 100 тысяч.

Под капотом у Porsche 356A 1958 года выпуска находится двигатель мощностью 61 л.с. с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль мог развивать максимальную скорость в районе 160 км/ч.