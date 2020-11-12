Porsche 919 Street, Vision Spyder и Porsche Vision Renndienst – это концепты, которые так и не дошли до производства, но увидеть их стоит. Кроме того, на фирменных фото засветился еще один рабочий макет, который может быть электрическим Macan.

Тизерная кампания Porsche Unseen завершилась раскрытием нескольких проектов, которые до сих пор держались в тайне.

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Первым из них является полномасштабная модель 919 Street, задуманная как дорожный аналог гибрида 919, который выиграл Ле-Ман. Этот прототип был создан в 2017 году. Дорожный гиперкар использует тот же монокок из углеродного волокна и гибридную установку на 900 лошадиных сил, что и гоночный болид LMP1, от которого он также унаследовал пропорции и колесную базу. По стечению обстоятельств, демонстрация 919 Street совпадает с 20-й годовщиной Carrera GT, которую на этой неделе празднует Porsche.

Фото: полноразмерный макет Porsche 919 Street / Porsche

Vision Spyder – это современная интерпретация классической модели, а именно 550-1500 RS Spyder образца 1954 года. Номерной знак с надписью "Маленький бунтарь" является данью машине 550 Spyder Джеймса Дина. Прототип выполнен в новейшем языке дизайна Porsche, с деталями в стиле ретро. В частности крошечное лобовое стекло и вентилируемая крышка двигателя сзади. Двухместный салон выполнен в стиле трековых спорткаров, он “разобран” до самого необходимого.

Фото: прототип Porsche Vision Spyder / Porsche

Самым интересным среди новоявленных концептов Porsche является Renndienst. Он представляет собой произвольную интерпретацию концепции пространства для семей из шести человек. Команда дизайнеров разработала футуристический “космический челнок” с захватывающими пропорциями. Исследование показывает, как дизайн Porsche с характерным моделированием поверхности может быть перенесен в неизвестный для бренда сегмент автомобиля. Водительское кресло в минивэне расположено в центре, а пассажирам отдан просторный “туристический” салон. Силовая установка минивэна-полностью электрическая.

Фото: прототип Porsche Renndienst / Porsche

Еще одна невиданная ранее вещь была показана на фирменных фото Porsche – глиняный макет автомобиля, который может быть полностью электрическим кроссовером Macan следующего поколения.

Если вы хотите увидеть 919 Street, Vision Spyder и Porsche Vision Renndienst, это можно будет сделать в следующем году в Музее Porsche в Штутгарте. Между тем, для самых преданных фанатов марки уже сейчас доступна книга под названием Porsche Unseen со всеми подробностями об этих ранее сверхсекретных проектах.

В целом в книге рассказывается о 15 прототипах, созданных за последние 15 лет. Концепты детально представлены на 328 страницах с впечатляющими фотографиями Стефана Богнера и информативным текстом Яна Карла Бедекера. Книга доступна в магазине музея Porsche.