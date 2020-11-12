Porsche 919 Street, Vision Spyder та Porsche Vision Renndienst – це концепти, які так і не дійшли до виробництва, але побачити їх варто. Крім того, на фірмових фото засвітився ще один робочий макет, який може бути електричним Macan.

Тізерна кампанія Porsche Unseen завершилась розкриттям кількох проектів, котрі досі трималися в таємниці.

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Першим з них є повномасштабна модель 919 Street, задумана як дорожній аналог гібриду 919, який виграв Ле-Ман. Цей прототип був створений у 2017 році. Дорожній гіперкар використовує той самий монокок з вуглецевого волокна та гібридну установку на 900 кінських сил, що і гоночний болід LMP1, від якого він також успадкував пропорції та колісну базу. За збігом обставин, демонстрація 919 Street збігається з 20-ю річницею Carrera GT, яку цього тижня святкує Porsche.

Фото: повнорозмірний макет Porsche 919 Street / Porsche

Vision Spyder – це сучасна інтерпретація класичної моделі, а саме 550-1500 RS Spyder зразка 1954 року. Номерний знак з написом “Маленький бунтар” є даниною машині 550 Spyder Джеймса Діна. Прототип виконаний у новітній мові дизайну Porsche, з деталями у стилі ретро. Зокрема крихітне лобове скло та вентильована кришка двигуна ззаду. Двомісний салон виконаний у стилі трекових спорткарів, він “розібраний” до найнеобхіднішого.

Фото: прототип Porsche Vision Spyder / Porsche

Найцікавішим серед новоявлених концептів Porsche є Renndienst. Він являє собою довільну інтерпретацію концепції простору для сімей для шести осіб. Команда дизайнерів розробила футуристичний “космічний човник” із захоплюючими пропорціями. Дослідження показує, як дизайн Porsche з характерним моделюванням поверхні може бути перенесений у невідомий для бренду сегмент автомобіля. Водійське крісло в мінівені розташоване у центрі, а пасажирам віддано просторий “туристичний” салон. Силова установка мінівена – повністю електрична.

Фото: прототип Porsche Renndienst / Porsche

Ще одна небачена раніше річ була показана на фірмових фото Porsche – глиняний макет автомобіля, котрий може бути повністю електричним кросовером Macan наступного покоління.

Якщо ви хочете побачити 919 Street, Vision Spyder та Porsche Vision Renndienst, це можна буде зробити наступного року в Музеї Porsche у Штутгарті. Тим часом, для найвідданіших фанатів марки вже зараз доступна книга під назвою Porsche Unseen з усіма подробицями про ці раніше надсекретні проекти.

Загалом у книзі розповідається про 15 прототипів, створених за останні 15 років. Концепти детально представлені на 328 сторінках із вражаючими фотографіями Стефана Богнера та інформативним текстом Яна Карла Бедекера. Книга доступна у магазині музею Porsche.