Новий спорткар стане найпотужнішим нетурбованим Порше за всю історію марки. Це справжній гоночний болід, що маскується під дорожній автомобіль.

Спортивне купе 2019 Porsche 911 GT3 RS перевершує усе, що компанія раніше робила з атмосферними двигунами.

Новий GT3 RS оснащується рядною “шісткою” об’ємом 4 літри, що має потужність у 520 кінських сил. Це на 20 к.с. більше, ніж у нинішнього GT3 RS, що робить цей спорткар найпотужнішим атмосферником з усіх дорожніх 911. Хоча під дорожній автомобіль він, скоріше, лише маскується. Комбінація потужного двигуна та семиступеневої трансмісії PDK забезпечує купе прискорення до 100 км/год за 3,0 секунди, та максимальну швидкість у 310 км/год. З цим сміливо можна вирушати на трек.

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Про гоночну ДНК автомобіля говорить і каркас жорсткості, що встановлений у салоні. Кокпіт автомобіля вдалося витримати у балансі між спортивним аскетизмом та розкішшю преміум-класу.

Porsche Motorsport вдалося значно знизити масу кузова автомобіля, завдяки використанню елементів з магнію, пластиковим фарам, карбоновому капоту та крилам, легкому віконному склу, легких дверних панелях, та меншій звукоізоляції.

Базова комплектація нового Porsche 911 GT3 RS передбачає 20-дюймові колісні диски, але за $13 000 вагу автомобіля можна зменшити на 11 кг, замовивши магнієві колеса. Опціональний пакет Weissach передбачає заміну кількох деталей автомобіля на вуглецеві, що знизить загальну вагу спорткупе до 1430 кг. Гаманець покупця при цьому полегшає ще на $18 000.

Світова прем’єра Porsche 911 GT3 RS 2019 модельного року відбудеться на Женевському автосалоні наступного місяця, а до кінця нинішнього року автомобіль потрапить до дилерів зі стартовою ціною у $188 000.

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