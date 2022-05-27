Офіційне опитування в Греції показало, що високі ціни змушують людей скорочувати витрати навіть на найнеобхідніше.

Вони купують менше продуктів, не користуються автомобілями і навіть скорочують споживання електроенергії, повідомляє BNR.

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Різке падіння обороту спостерігається у торгівлі одягом та взуттям, причому 67% греків більше не купують новий одяг. Високі ціни на бензин призвели до скорочення обороту на автозаправних станціях більш ніж на 30%, 54% греків уникають користуватися власними автомобілями. 53% респондентів повідомляють, що скорочують споживання електроенергії.

У випадку з продуктами харчування, обмеження призвели до 35%-го зниження обороту в магазинах, оскільки покупці тепер купують набагато менші обсяги та дешевші продукти.