В Угорщині пальне дешевше, ніж в інших країнах ЄС. Тому автомобілісти з сусідніх країн їздили туди заправлятись. Однак зараз таку можливість ліквідували.

Угорська влада вжила заборонних заходів для іноземців, які хочуть заправляти автомашини на АЗС на території країни, повідомляє сербський телеканал РТС.

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“Уряд Угорщини прийняв рішення, що з п'ятниці заправлятися на угорських АЗС дозволять власникам автомобілів лише з угорськими номерами”, — повідомляє РТС.

Влада Угорщини пояснила цей захід тим, що в країні став процвітати “бензиновий туризм, який поставив під загрозу безперебійне постачання”.

Крім того, “бензиновий туризм” є зловживанням ціновою політикою в Угорщині, оскільки ціни на бензин у країні зараз заморожені, нагадує телеканал.

Як повідомлялося, Угорщина продовжує блокувати ухвалення ембарго проти російської нафти в межах шостого пакету санкцій ЄС проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема відкласти запровадження ембарго для Угорщини й Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.