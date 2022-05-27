Скасування державного регулювання цін починає давати результат. Так, за останні дні на Закарпатті покращилася ситуація з пальним.

Пальне є майже на всіх автозаправках, а якщо закінчується – його відносно швидко підвозять.

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Бензин марки А-95 продається за 51 грн/літр. Дизель – по 57 грн. Щоправда, 92-го бензину обмаль. Він є лише на деяких АЗС та за нього просять 49 грн за літр. Водії тепер не витрачають час на черги і зазначають, що пальне подорожчало, але якість його краща.

“У нас ситуація хороша, особливо в Ужгороді. Бо пальне з Європи привозять. Європа ж близько. Пальне на заправках постійно є”, – каже Віктор, водій із Ужгорода.

Місцеві оператори значно збільшили постачання пального на Закарпаття. Завозять його з Європи – уклали договори з компаніями зі Словаччини та Австрії.

До війни із сусідніх країн імпортували лише 5% від загальної потреби нафтопродуктів. На даний момент забезпечують область третю необхідного пального. Решту постачають загальнонаціональні мережі.